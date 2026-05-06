Başbakanlık Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Lapta- Alsancak- Çamlıbel Belediyesi, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ile Puzzle Travel’in katkılarıyla düzenlenen söyleşide GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, GAÜ Rektör Yardımcısı Profç. Dr. Tülin Bodamyalı, GAÜ Kurucu Rektörü DP Genel Sekreteri, Milletvekili Serhat Akpınar ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuştu.

-Ertuğruloğlu

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu Koçyiğit’in bir kültür elçisi olduğunu ifade ederek, ünlü sanatçı ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Koçyiğit’in sanat hayatı boyunca sayısız birçok karaktere can verdiğini ifade eden Ertuğruoğlu, sanatçının aldığı ödüllerle başarısını taçlandırdığını, içtenliği, duruşu ve mütevaziliği ile sevenlerinin gönlünde taht kurduğunu belirtti.

-Bodamyalı

GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı da nostaljik ve duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, GAÜ’nün eğitim hayatına başladığı andan itibaren kültür sanata katkıları ile bir çok ilke imza attığını söyledi.

-Akpınar

GAÜ Kurucu Rektörü DP Genel Sekreteri, Milletvekili Serhat Akpınar ise Hülya Koçyiğit’in Türk sinemasının yaşayan hafızası olduğunu belirterek, bir dönemi anlamak için burada odluklarını kaydetti.

Yeşilçam’ın toplumun vicdanı, sesi olduğunu ifade eden Akpınar, Hülya Koçyiğit’in canlandırdığı karakterlerle insanların yaşamına dokunduğunu, bir ekol olduğunu söyledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise GAÜ’yü kadınlara verdiği değerden ötürü kutladı. Hülya Koçyiğit’in KKTC’de yaptığı filmlerle ülkeye verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan Ataoğlu, anavatan Türkiye ile kültür ve sanat alanında işbirliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Hülya Koçyiğit ile farklı etkinliklerde Kuzey Kıbrıs’ta yeniden bir araya gelmeyi arzu etiğini ifade eden Ataoğlu, Koçyiğit’e “iyi ki varsınız” dedi.

Konuşmaların ardından Hülya Koçyiğit’in geçmişini anlatan video gösterimi sunuldu. Sanatçı Hülya Koçyiğit de, 60 yılı aşan kariyerinde anılarını sevenleri ile paylaştı.

Canlandırdığı güçlü kadın karakterleri ile hafızalarında yer alan Koçyiğit, konuşmasında sanatın aile yapısına etkilerini anlattı, eğitimin önemine vurgu yaptı.