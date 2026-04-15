Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrasında yolcular ile buluşturulan sergide ESK’nin bünyesinde barındırdığı zengin kültürel çeşitliliği kutlayan öğrencilerin, “Buyurun, Birlikte Yemek Yiyelim!” adlı sanat projesi yer alıyor.

Farklı yaş gruplarından ve çeşitli kültürlerden öğrenciler ile okul personelinin sanatsal katkılarını bir araya getirdiği projede The English School of Kyrenia’da

bulunan 40’tan fazla farklı milletten katılımcıların eserlerini içeren çalışma, hem sanat ve iş birliğinin estetik gücünü gözler önüne seriyor, hem de uluslararası kültürleri coşkuyla kutlayan anlamlı bir proje ile öne çıkarıyor.

Yemek paylaşmak, kültür ve dili aşan evrensel bir deneyim olduğunu dile getiren The English School of Kyrenia öğrencileri, “İnsanları bir araya getiren güçlü bir bağdır; aile geleneklerinden dünya çapındaki kutlamalara kadar, yemek toplulukları birleştirir, sevgi ve karşılıklı anlayışı teşvik eder. Sizi, The English School of Kyrenia’nın eserleriyle görsel bir şölen yaşamaya ve dünya mutfaklarında lezzet dolu bir yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz!” diyerek sergide yolcuların sergiyi ziyaret ederek ayrı bir kültürü de birlikte yaşayacaklarını vurguladı.

Sergi, 12 Mayıs tarihine kadar yolcular tarafından gezilebilecek.