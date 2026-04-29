21. Kıbrıs İpek Koza Festivali, Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde 8 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Festival Kapsamında 3 gün boyunca, halk dansları gösterileri, şiir dinletisi, kitap imza etkinlikleri, müzik dinletileri ve konserler yer alacak.

Festival 10 Mayıs Pazar günü 17:45'de başlayacak Hikmet Kurtarıcıoğulları Akustik Band konseriyle sona erecek.

Girne Belediyesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre bugün Bellapais Manastırı’nda festivalle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak etkinliği bu yıl iki yerine üç gün tasarladıklarını belirtti.

Girne’de Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan ipek koza işleri, zeytin ve pekmez festivallerinin 20 yılı aşkın süredir düzenlendiğini hatırlatan Şenkul, kültürü yaşatmaya yönelik bu etkinliklerin kurumsallaşarak gelenekselleşmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İpek Koza Festivali’nin, zamanla yok olmaya yüz tutan ipek böcekçiliğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya katkı sağladığını dile getiren Şenkul, festivalin ilerleyen yıllarda ülke tanıtımına ve ekonomisine daha fazla katkı sunacak şekilde gelişeceğine inandığını söyledi. Şenkul, geçmişte çocukluk döneminin bir parçası olan bu geleneğin yeni nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

İpek kozasının, ipek böceği ve dut ağaçlarından oluşan bir zincirin parçası olduğuna dikkat çeken Şenkul, ipek böcekçiliğinin sürdürülebilmesinin dut ağaçlarının varlığına bağlı olduğunu ifade etti. Şenkul, “Dut ağaçlarının çoğalması, daha fazla yeşil alan, daha gölgeli ve yaz aylarında daha ferah bir Kıbrıs anlamına gelir. Bu küçük canlılar ekosistemimize büyük katkı sağlamaktadır.” dedi.

Şenkul, çocukları teşvik etmek amacıyla bu yıl da ücretsiz ipek böceği dağıtımı yapılacağını söyledi.

10 Mayıs Pazar gününün Anneler Günü olduğunu da hatırlatan Şenkul, tüm vatandaşları anneleriyle birlikte festivale katılmaya davet etti.

Festival süresince trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınacağını belirten Şenkul, Beylerbeyi’ndeki futbol sahası ve The English School of Kyrenia otoparkından festival alanına ulaşım sağlanacağını belirtti.

-Engin

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, festival alanına Manastır önündeki meydanın yanında iç bahçeyi de dahil ettiklerini belirtti ve tüm vatandaşları festivale davet etti.

-Sahir

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, festivalin, Kıbrıs Türk kültürünün paraçası olan ipek koza işçiliği ve ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

Festival'e her yıl eklemeler yaptıklarını belirten Sahir, Kıbrıs kültürünün “DNA kodlarından biri” olarak nitelendirdiği ipek koza işçiliğinin sürdürülmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Sahir, Kıbrıs ipek koza işçiliğinin UNESCO’ya kültürel miras olarak kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

-Sencer

Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, bu yılki Kıbrıs İpek Koza Festivali'nin birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi.