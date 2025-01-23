Kamu İşçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, Serdaroğlu, dört aylık hayat pahalılığı olan yüzde 11.12’nin altında yapılan asgari ücret artışının hükümet için “utanç verici” olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, “Hayat pahalılığın üzerinde, çalışana insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir artış için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanmasını talep ettik. Hükümet edenlere, emekçinin hakkını vermeleri için son bir şans daha veriyoruz. Umarız vicdanları sızlatan bu karardan dönerek, çalışma hayatında huzur ve adaleti sağlarlar.” dedi.