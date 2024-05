Hür-iş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kararlarının gerekçesini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Serdaroğlu, “Hayvancının, kasabın, çiftçinin, emekçinin, asgari ücretlinin, küçük esnafın yaşadığı sorunların temeli, hükümetin bu memleketi iyi yönetememesidir” ifadesini kullandı.

Hükümetin oyununu bozmak istediklerini ifade eden Serdaroğlu, “Hür-İş Federasyonu olarak şu anda ithal ete ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Et fiyatları düşürülmek isteniyorsa bunun hükümetin elinde olduğunu ifade eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bunu topladığı vergilerle sübvanse ederek, hayvancıya verilecek destekle sağlayabilir. Vatandaş da bu şekilde daha ucuza et yiyebilir. İthal donmuş kıyma ve kuşbaşı et getirmek isteyenlere soruyoruz. Bu eti kim denetleyecek. Şu anda nüfusu bile bilmeyen hükümet ithal ete ihtiyacımız olduğunu nereden çıkardı. Bunun sebebi araştırılmalı. Anlaşılan o ki yine birileri zengin edilmek isteniyor. Toprak Ürünleri Kurumu’nun kontrol dahilinde ithal etin getirileceğine inanmıyoruz. Üretimi bitirecek bu adıma karşıyız. Toplum olarak üreticimize sahip çıkmalıyız. Hükümet edenler sahip çıkmıyor. Halk olarak hayvancıların yapmak zorunda kaldıkları zamma tepki göstermek yerine hayvancımıza destek verelim. Hükümeti bu zamları önlemek için planlama yapmaya davet edelim. Ama bunu yapmanın yolu ithal et getirmek değildir. Bu memlekette üretim biterse toplum olarak biz de biteriz. O yüzden Hür-İş Federasyonu olarak üretimin demirbaşı olan hayvancımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Halkımızı da üreticimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.”