Fransızca öğretmeni Filiz Soyer şövalye unvanına layık görüldü
Fransızca öğretmeni Filiz Soyer şövalye unvanına layık görüldü
İçeriği Görüntüle

Esentepe’de yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanan ve ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yaşamını yitiren Hüseyin Özuslu’nun (E-54) ölüm nedeni belli oldu.

Yapılan otopside Özuslu’nun kalp krizi ile solunum ve dolaşım yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.11.2025 tarihinde, Esentepe’de yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Hüseyin ÖZUSLU (E-54)'nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.