Esentepe’de yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanan ve ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yaşamını yitiren Hüseyin Özuslu’nun (E-54) ölüm nedeni belli oldu.

Yapılan otopside Özuslu’nun kalp krizi ile solunum ve dolaşım yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.11.2025 tarihinde, Esentepe’de yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Hüseyin ÖZUSLU (E-54)'nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.