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Mahkeme yapılan duruşma sonucunda 2 gün tutukluluk emri verdi.

3 kaçak daha yakalandı

3 kaçak daha yakalandı

Zanlının sahte beyanla resmi evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, iptal olmuş veya günü geçmiş belgeyi tedavüle sürme suçlamaları iddiası mahkemeye getirildi.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluk emri talep ediliyor. Zanlı avukatı süreye itiraz etti. Duruşma sürüyor.

Mali Şube tarafından yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan ünlü müteahhit Hüseyin Tüfekçi mahkemeye çıkarıldı.

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