ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna Yemen'deki Husileri vurma emri verdiğini açıklamıştı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 53'e yükselirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD'NİN SALDIRILARI NE KADAR SÜRECEK?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husiler gemilere saldırıları durdurana kadar ABD'nin saldırılarının süreceği mesajını verdi.

Hegseth, "Bu kritik bir su yolundaki varlıklara ateş açılmasını engellemekle ilgili, Yemen iç savaşında ne olacağı umurumda değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD'nin Yemen'deki askeri harekatının, Husilerin gemileri vurma kapasitesi kalmayana kadar devam edeceğini söyledi.

Rubio, "Husiler, İran'dan destek almasaydı, gemilere saldırma yeteneğine sahip olamazdı" dedi.

Rubio, Yemen'e kara harekatı düzenlenmesinin de söz konusu olmadığını söyledi.

HUSİLER GERİ ADIM ATMIYOR

Husiler ise Gazze ablukası kaldırılana ve yardım girişine izin verilene kadar deniz operasyonunun sürdüreceklerini bildirdi.

Açıklama Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. Açıklamada "Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığına yönelik gerçek tehdit ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarıdır" ifadeleri kullanıldı.

Amerikan uçak gemisi USS Harry Truman ve beraberindeki savaş gemilerinin balistik füzeler ve insansız hava araçları ile hedef alındığı belirtildi.

Uçak gemisi bugün ikinci kez vuruldu.

"ABD, İSRAİL GEMİSİNİ VURDU"

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı, ABD’nin alıkonulan İsrail gemisi "Galaxy Leader"in komuta kabinini hedef aldığını aktardı.

Husiler, saldırıya ilişkin başka detay vermezken, ABD veya İsrail tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayınlanan haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" gemisinin Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

HUSİLER 100'E YAKIN GEMİYE SALDIRDI

ABD uzun zamandır Yemen'in Gazze savaşı nedeniyle bölgedeki gemilere saldırmasını engellemeye çalışıyordu. Husiler bugüne değin 100'e yakın gemiye saldırdı.

Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım ayında Yemen'deki yeraltı silah depolarını hedef aldı ve fakat etkili sonuç çıkmadı.

Husiler İsrail ile Hamas arasında ateşkes nedeniyle saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı.

Trump, yönetime geldiğinde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan kararname imzaladı.