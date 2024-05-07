Bunlar da ilginizi çekebilir

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının iade işlemlerinin tamamlanması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi.

Polis, zanlının iade işlemlerinin tamamlanması için süreye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde 1 ay beklemesini talep etti.

Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazı ışığında zanlının KKTC’de olduğu bildirilerek, iadesinin talep edildiğini açıkladı. Polis, zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, Türkiye ile KKTC arasında suçluların iadesi anlaşması gereğince zanlının iade edileceğini kaydetti.

Polis, zanlı hakkında Türkiye-Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2006 yılında işlediği kasten yaralama suçundan 2022 yılında hüküm verilerek, 7 yıl hapse mahkûm edildiğini belirtti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.