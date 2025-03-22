Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nden 14 minibüsle çıkarılan şüpheliler, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Sevk işleminin saat 18.53 sıralarında toplamda 14 otobüsle gerçekleştiği kaydedilirken İmamoğlu'nun ayrı araçla adliyeye götürüldüğü öğrenildi.