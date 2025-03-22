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Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu , İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun , Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık , Şişli Belediye Başkanı Şahan , şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı 'nın da bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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