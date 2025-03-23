İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasından tutuklandı.

İmamoğlu’nun ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamındaki savcılık ifadeleri dün tamanlandı.

Savcılık, sabah saatlerinde İBB başkanını hem ‘yolsuzluk’ hem ‘terör’ suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Mahkemeden tutuklama kararı çıktı. İmamoğlu, İBB odaklı yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İmamoğlu hakkında ‘terör’ soruşturması kapsamındaysa adli kontrol şartı kararı verildi.

TUTUKLANANLAR:

Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Ekrem İmamoğlu ve Buğra Gökce

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI" VE "İMZA ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ" ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR:

Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan

Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki sorgusu devam ediyor.