İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı. CHP Grubu Nuri Aslan'ı, AK Parti Grubu Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

OYLAMA TAMAMLANDI

Saat 13.00'da başlayan toplantının 1’inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. İkinci tur oylamada 2 adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü tura geçildi.

Üçüncü tur oylamada Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. Böylece CHP'nin adayı Aslan, İBB'nin başkanvekili olarak seçildi.

ÇOĞUNLUK CHP'DE

CHP 176 üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.

İBB'de birinci başkanvekilliği görevini Aslan yürütüyordu.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan; Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.