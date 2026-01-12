-Özel Haber-

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Şahali, Lefkoşa’da gerçekleşen kurşunlama olayına değindi. Olayı “sarsıcı” olarak niteleyen Şahali, “Günün en yoğun saatinde, en işlek caddesinde bir silahlı saldırı gerçekleşti ve bunu yapan 16 yaşında bir çocuk. Bu durum tedirgin edici ve hafife alınmaması gereken bir olay” dedi.

Şahali, saldırının Türkiye’den sadece bu maksatla gelen kişilerle bağlantılı olduğunu belirterek, “Türkiye’den gelen her kişi tehdit olarak görülemez ama azmettiricileri Türkiye’den geliyor. Bunun üzerinde hassasiyetle durulmalı” ifadelerini kullandı.

KKTC’deki tüm üniformalı unsurların Türkiye’deki Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olduğunu hatırlatan Şahali, bu nedenle Türkiye’nin de iç ve dış güvenlikte sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Şahali, “Türkiye’den çıkış anına kadar Türkiye’nin mevzuatlarına göre ek önlemler alması, KKTC’ye girişten itibaren de KKTC’nin mevzuatlarına göre tedbir alması elzemdir, ertelenemezdir. Kamu güvenliği, bireylerin huzurundan oluşur. Güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kalınırsa bu kabul edilebilir değildir” dedi.

“Çocuğun dahi tetikçiye dönüştüğü bir iklim…”

Son olayın tekrarlanmamasını temenni eden Şahali, “Çocuğun dahi tetikçiye dönüştüğü bir iklim bizim için kabul edilebilir bir durum değildir. Umuyorum ne ticari ne de asayiş anlamında diğerlerinin yanına yazılacak bir liste durumu olmaz” şeklinde konuştu.

Şahali: Asgari ücret hayat pahalılığına doğrudan yansıtılmalı

Asgari ücretle ilgili de konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, asgari ücretin hem işçilerin hem de iş yerlerinin menfaatlerini koruyan son derece önemli ve belirleyici bir rakam olduğunu vurguladı. Şahali, hükümetin ekonomi üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir müdahalesinin olmadığını belirterek, “Hükümet kendini ekonomi dışına taşıdı” dedi.

Şahali, hayat pahalılığının asgari ücrete doğrudan yansıtılması gerektiğini ifade ederek, “Maaşın saptandığı günün ertesinde kayıplar yeniden başlıyor. Bu durum işçilerin alım gücünü sürekli eritir ve sürdürülebilir değildir” diye konuştu.

Elektronik etiket uygulaması… “Uygulama piyasayı rahatlatmaz, narh uygulaması hayata geçirilmeli”

Elektronik etiket uygulamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, elektronik etiket uygulamasının piyasayı rahatlatmayacağını belirtti. Şahali, Bakanlığın sağladığı bu imkânı vatandaşın zaten kendisinin de elde edebildiğini ifade etti.

Şahali, fiyatların kontrol altında tutulması ve rekabetin dar alanda kalması için narh uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. “Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu şekilde fiyatlar kontrol altında tutulur, rekabet dar alanda tutulur” dedi.

Güney Kıbrıs’taki uygulamayı örnek gösteren Şahali, “Güney Kıbrıs’ta 72 kalem temel tüketim maddesi için narh uygulanıyor. Kâr marjını yüzde 20 ile sınırlandıran bir karar yürürlükte. İşletmeler, maliyetlerinin üzerine yüzde 20’den fazla kar koyarak satış rakamlarını belirleyemezler” diye konuştu.

Serbest piyasa ekonomisinde fiyatlara doğrudan müdahale edilemeyeceğini, ancak sınırlı bir rekabet ortamında irade ortaya konabileceğini söyleyen Şahali, mevcut hükümetin bu konuda adım atmadığını ifade etti.

Erkut Şahali: Erken seçim olmak zorunda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, erken seçim tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şahali, “Her halükârda bir erken seçim yapmak gerekmektedir. Bence ne kadar erken olursa olsun biz seçime geç kalmış vaziyetteyiz” dedi.

Şahali, Ünal Üstel’in Başbakan ve parti başkanı olmasını halk iradesine bağlamadığını belirterek, “O günden, yani 2022’den itibaren zaten bir erken seçim olması gerekiyordu. Fazlasıyla geç kalınmış bir seçimle karşı karşıyayız. Halkın iradesi ile kurulacak bir hükümete ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.