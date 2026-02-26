Sigara fiyatlarında artışlar devam ediyor. Bu kez JTI grubuna ait Winston, Camel, Sobranie ve Benson & Hedges markalarının yeni satış fiyatları açıklandı. Güncellenen listeye göre birçok üründe perakende fiyatlar 105 TL ile 115 TL bandına yükseldi. Tütün ürünlerinde ise yüksek artışlar dikkat çekti.
Yeni Satış Fiyatları (Tavsiye Edilen Perakende Fiyat / Paket)
Winston Grubu (105 TL – 110 TL)
Winston Classic: 105 TL
Winston Blue: 105 TL
Winston Silver: 105 TL
Winston Dark Blue: 105 TL
Winston Slender 4: 105 TL
Winston Slender 7: 105 TL
Winston Slender Rework: 105 TL
Winston Blue Superslims: 110 TL
Winston Gray Superslims: 110 TL
Winston Double Capsule: 110 TL
Camel
Camel Yellow: 110 TL
Camel Blue: 110 TL
Sobranie
Sobranie Black: 110 TL
Sobranie White: 110 TL
Benson & Hedges
Benson & Hedges Gold: 115 TL
-
Benson & Hedges Silver: 115 TL
Silk Cut Serisi
Hepsi 115 TL:
Silk Cut Purple 100’s
Silk Cut Purple
Silk Cut Blue
Silk Cut Yellow
Silk Cut Silver
Silk Cut Purple Superslims
Tütün Ürünleri (Daha Yüksek Fiyat Artışları)
Old Holborn Yellow 25 g: 110 TL
Old Holborn Yellow 50 g: 210 TL
Old Holborn Blonde 50 g: 210 TL
Amber Leaf 50 g: 195 TL