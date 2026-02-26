Sigara fiyatlarında artışlar devam ediyor. Bu kez JTI grubuna ait Winston, Camel, Sobranie ve Benson & Hedges markalarının yeni satış fiyatları açıklandı. Güncellenen listeye göre birçok üründe perakende fiyatlar 105 TL ile 115 TL bandına yükseldi. Tütün ürünlerinde ise yüksek artışlar dikkat çekti.

Yeni Satış Fiyatları (Tavsiye Edilen Perakende Fiyat / Paket)

Winston Grubu (105 TL – 110 TL)

Winston Classic: 105 TL

Winston Blue: 105 TL

Winston Silver: 105 TL

Winston Dark Blue: 105 TL

Winston Slender 4: 105 TL

Winston Slender 7: 105 TL

Winston Blue Superslims: 110 TL

Winston Gray Superslims: 110 TL

Winston Double Capsule: 110 TL

Camel

Camel Yellow: 110 TL

Camel Blue: 110 TL

Sobranie

Sobranie Black: 110 TL

Sobranie White: 110 TL

Benson & Hedges

Benson & Hedges Gold: 115 TL

Benson & Hedges Silver: 115 TL

Silk Cut Serisi

Hepsi 115 TL:

Silk Cut Purple 100’s

Silk Cut Purple

Silk Cut Blue

Silk Cut Yellow

Silk Cut Silver

Silk Cut Purple Superslims

Tütün Ürünleri (Daha Yüksek Fiyat Artışları)