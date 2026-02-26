Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ektam Kıbrıs LTD.'de devam eden grevin 21. gününde yaptığı açıklamada, işverenin sendikasız işçi çalıştırma ısrarını sürdürdüğünü belirterek mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işveren arasında yapılan görüşmelerde, işveren tarafı bir kez daha sendikasız çalışma niyetini dile getirdi. Ayrıca bazı işçilerin aranarak maaş artışı teklif edildiği, bunun da direnişi kırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi.

BAKAN HASİPOĞLU’NDAN “HAKSIZ FESİH YOK” MESAJI

Grev alanını ziyaret eden Oğuzhan Hasipoğlu, işçilere tebliğ edilmeye çalışılan “haksız fesihleri kabul etmeyeceğini” ve olası bir mahkeme sürecinde işçilerin yanında şahit olarak duracağını açıkladı.

DEV-İŞ, Bakan Hasipoğlu’na teşekkür ederek, Çalışma Dairesi denetimlerinin artırılması ve işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için daha sıkı adımlar atılmasını talep etti.

“SENDİKALI İŞ BAŞI YAPANA KADAR BURADAYIZ”

Açıklamada, grevin temel amacının sendikal hakların tanınması olduğu vurgulanırken şu ifadeye yer verildi:

“Onurlu direnişimiz, sendikalı bir şekilde işe dönene kadar devam edecektir!”

DEV-İŞ, işverenin sendikayı kabul edene kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirterek kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu.