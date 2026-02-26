Başkan Amcaoğlu, bu kapsamda ilk olarak Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Hukuk İşleri Komitesi Başkanı Sayın İlhan Küçük ile bir araya geldiklerini belirterek, görüşmede 2026 yılı içerisinde tüm belediye başkanlarının katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti.

Ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Brüksel Temsilciliği’nin katkılarıyla Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Bütçe Kontrol Komitesi Üyesi Sayın Tomáš Zdechovský ile bir araya geldiklerini kaydeden Amcaoğlu, özellikle mali yardım programları ve AB fonlarına erişim konularının ele alındığını söyledi.

Devam eden temaslar çerçevesinde Avrupa Komisyonu Bölgeler Politikası Genel Direktörlüğü Genel Direktör Yardımcısı Sayın Hugo Sobral ve Kıbrıs Çözüm Birimi Sorumlusu Sayın Giulia Bertezzolo ile gerçekleştirilen görüşmede ise yerel yönetimler konusunda birçok başlığın değerlendirme fırsatı bulduğunu dile getiren Amcaoğlu, program kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Sayın Büyükelçi Yaprak Balkan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Brüksel Temsilcisi Sayın Büyükelçi Gizem Alpman ve ekipleriyle de bir araya geldiklerini ifade etti.