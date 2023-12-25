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MASKEYLE ÇIKABİLİR Yıldız futbolcunun cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

KIRIK ŞÜPHESİ Karşılaşmanın sonrası elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu iddia edilen Icardi'nin son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

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Sarı-Kırmızılılar'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, talihsiz bir an yaşadı. Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı. Maçın ardından stattan ayrılan Icardi'nin gözü morardı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Mauro Icardi 'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.

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