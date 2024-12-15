Polisin açıklaması şöyle:

"15.12.2024 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Haspolat’ta, içinde yolcuların bulunduğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne ait TNS 781 plakalı otobüste, seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde yangın meydana geldi. Yangına ilk müdahale otobüs şoforü tarafından yangın söndürme cihazı ile yapılmasının ardından yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otobüsün arka kısmı yanarak maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir."