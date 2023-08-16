İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bugün bazı yayın organlarında yayınlanan haber üzerine açıklama yaptı.

Bakan Oğuz, "Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz'da bulunan Apostolos Andreas Manastırı'nda bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur" ifadelerini kullandı.

"Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez" diyen Oğuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur."

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi