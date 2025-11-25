Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, daha önce yapılan İş Güvenliği Kurulu toplantısında alınan kararlar ile bu çerçevede yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili birimleriyle bilgi ve veri paylaşımının güçlendirilmesi, güvenlik alanında yeni teknik sistemlerin devreye alınması ve mevcut tedbirlerin artırılması konuları üzerinde duruldu.

Sınır Kapılarında Denetimler Artacak

Toplantıda, sınır kapılarında girişlerde daha etkin ve sıkı denetim yapılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Bu doğrultuda atılması planlanan adımlar değerlendirilerek uygulamaya yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Ülke güvenliği ve halkın huzuru için polis teşkilatının son dönemde yürüttüğü başarılı operasyonlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıya, Polis Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen de katılarak ilgili birimdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.