İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, bankaların tapu işlemlerinde karşılaştıkları sorunlar ve e-Devlet uygulamalarıyla ilgili iş birliği konuları ele alındı.

Tapu İşlemlerindeki Sorunlar Masaya Yatırıldı

Bankacılık sektörünün en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan tapu işlemleri, toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu. Bankalar Birliği heyeti, kredi işlemlerinde ve ipotek süreçlerinde karşılaşılan bürokratik engellerin azaltılması, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için önerilerini sundu. İçişleri Bakanı Oğuz, tapu işlemlerinin daha şeffaf ve hızlı hale getirilmesi için gerekli adımların atılmakta olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dikkate alınacağını vurguladı.

e-Devlet Çalışmaları ve Bankalarla İş Birliği

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu ise e-Devlet uygulamaları oldu. Bankalar Birliği heyeti, bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesi ve e-Devlet platformu üzerinden entegrasyon sağlanmasıyla ilgili taleplerini iletti. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, e-Devlet çalışmalarının hızla devam ettiğini ve özel sektörle iş birliği içinde dijitalleşme sürecinin daha da ileriye taşınacağını ifade etti.

Bakan Oğuz: “KKTC’de dijitalleşme süreci hükümetimizin öncelikleri arasında”

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Oğuz, “KKTC’de dijitalleşme süreci hız kazanıyor. Bankacılık sektörü, tapu işlemleri gibi birçok alanda e-Devlet projeleriyle daha hızlı ve etkin bir hizmet sunma imkânına kavuşacak. Bu konuda Bankalar Birliği ile iş birliği içinde hareket etmeye hazırız” dedi.

Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ise, sektörün karşılaştığı sorunları doğrudan yetkililere iletmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, sürecin hızlandırılması için bakanlıkla koordineli çalışmaya devam edeceklerini söyledi.