İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve yap-sat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitleri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği'nin kendi bünyesinde oluşturduğu yapsat komitesi aracılığıyla bir dizi tespitte bulunarak kararlar aldığını belirtti, özellikle Mal Tanzim Komisyonu’nun daha etkin çalıştırılması için görüşlerini ortaya koydu, taleplerini dile getirdi. Gürcafer, işbirliğinin sürdürülmesini istedi.