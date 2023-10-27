İçişleri Bakanı Dursun Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, Yazgı’ya yeni görevinde başarılar diledi ve Yazgı’nın geçmişte KKTC’deki pek çok çalışmaya destek verdiğini anımsattı.

Türkiye’nin yeni yüzyılında hem Türkiye hem de KKTC’nin gelişmesini ve ileriye gitmesini temenni eden Oğuz, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında durduğunu ve durmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Filistin’e İsrail tarafından yapılan saldırıları da kınayan Oğuz, Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 arası benzer bir mezalimi yaşadığını, ancak Kıbrıs Türkünün anavatanı sayesinde güvencede olabildiğini ifade etti.

Dünya liderlerinin saldırılar konusunda sözlü kınamalarda bulunduğunu ancak henüz özde bir karar alamadığını belirten Oğuz, Birleşmiş Milletlere güvenenlerin bu güvenin karşılığını göremediğini, bu nedenle anavatan Türkiye’ye daha sıkı sarılmak gerektiğini ifade etti.

-Yazgı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Türkiye ile KKTC’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yıl dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak için geldiklerini kaydetti.

Yazgı, KKTC’nin gerek turizm, gerekse tarımda hak ettiği yere gelebilmesi için mümkün olan her desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Gökhan Yazgı ayrıca İsrail’in Gazze’ye saldırının, Türkiye ile KKTC’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.