Bakanlık, bu yasağa aykırı hareket edenlerin ağır para ve hapis cezalarıyla karşılaşacağını belirtirken, yasa dışı işlem yapan Tasdik Memurları ve Avukatlar hakkında da yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Kırsal Kesim Arsalarının Devir Yasağı Hk.

63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 19'uncu maddesi, İdare tarafından hak sahiplerine verilen kırsal kesim arsaları hiçbir şekilde kimseye satılamaz ve devredilemez. Aksi takdirde bu madde kurallarına aykırı davranmış bulunanlar bir suç işlenmiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 20 (yirmi) aylık asgari ücret tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler, denmektedir.

Ancak; Bakanlığımıza gelen ihbarlarda bazı Tastik Memurlarının ve bazı Avukatların kırsal kesim arsalarının satış veya devrine ilişkin belge düzenledikleri ve/veya işlem yaptıkları bilgimize gelmiş bulunmaktadır. Bu kişilerin tespit edilmeleri halinde aleyhlerine yasal işlem başlatılacağı kamuoyuna duyurulur.