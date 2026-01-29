İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, Bakanlık hukukçusu Emine Uzun ile ilgili sivil toplum odaları, yangın ve iş sağlığı uzmanları katıldı.

Toplantıda, paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevcut düzenlemelerde bazı maddelerde yeni değişiklikler yapılmasına karar verildi.

Ülkede meydana gelen yangınlar, yangınlara karşı alınması gereken önlemler, mevcut ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların tespit ve temin süreçlerinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Binaların yangından korunmasına yönelik denetimlerde, yangın uzmanlığı bulunan İtfaiye Müdürlüğü’nün daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli desteğin sağlanacağı da kaydedilen açıklamada, Bakan Dursun Oğuz, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve uygulamaların sahada daha etkin yürütülmesi adına bakanlık olarak destek vereceklerini vurguladı.