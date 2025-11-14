Göç Yönetim Merkezi tarafından sürdürülen çalışmalar, Bölge Polis Genel Müdürlükleri ve Kaymakamlıkların katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Açıklamada, denetimlerin özellikle Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Lefke ve İskele bölgelerinde yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Bakanlık, ülke genelinde yasal statüsü bulunmayan kişilerin tespiti ve sınır dışı işlemlerinin taviz verilmeden sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Ülke güvenliği, toplumsal düzen ve kamu huzurunun korunması adına yürütülen denetimler kesintisiz devam edecektir. Yasal statüsü bulunmayan kişilere yönelik işlemler, ilgili yasa ve prosedürler doğrultusunda hızlı ve etkili şekilde uygulanacaktır.”

İçişleri Bakanlığı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirildiğini belirterek, denetimlere ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini açıkladı.