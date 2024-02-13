Polis memuru Ömer Uluçay mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da Oduncu Sokak üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında M.Z.J'nin makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmaz bir şekilde bağırıp çağırdığının görüldüğünü söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıya yapılan testte 277 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 24 Nisan 2022 tarihinden itibaren 660 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.