Komite “Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”, “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Sınırları Dahilindeki Peyzaj Alanları ile Parklar ve Bu Kapsamdaki Taşınmaz Mallara İlişkin Yasa Tasarısı”nı ele aldı. İki yasa tasarısı Genel Kurul’un gündemine sevk edilirken, diğer yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda sürecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun Başkanlığında toplanan komite, ilk olarak “Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ve KTAMS’dan yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Daha sonra “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı ve oyçokluğuyla onaylanarak Genel Kurul’un gündemine sevk edildi. Toplantıya davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komite daha sonra “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ Emekliler Derneği, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-PER-SEN ve DAÜ-SEN’den yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komite son olarak gündeminde yer alan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Sınırları Dahilindeki Peyzaj Alanları ile Parklar ve Bu Kapsamdaki Taşınmaz Mallara İlişkin Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde oylamaya başladı. Komite bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Maliye Bakanlığı ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında yapılan toplantıya; Komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.