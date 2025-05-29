Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite ilk olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisini ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısında öneri sahibi UBP Milletvekili Hasan Küçük de hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başsavcılık, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

-Dört yasa tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi

Komite daha sonra, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T No:278/4/2025)”, “Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı sırasıyla görüşerek, tasarıları oy birliğiyle onaylayıp, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başsavcılık, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Komite son olarak, Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi'ni ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısında, öneri sahibi UBP Milletvekili Hasan Küçük de görüşlerini aktardı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS ve KAMUSEN’den yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Milletvekili Hasan Küçük, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.