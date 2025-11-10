İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

Kırmızı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün bize miras bıraktığı en büyük değer; bağımsızlık, çağdaşlık ve üretken bir millet olma bilincidir.

Bizler, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği olarak O’nun ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünü rehber ediniyor; ülkemizin kalkınması, üretimin güçlenmesi ve gençlerimizin geleceğe umutla bakması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

Başkan Serkan Kırmızı, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı günde Atamızı, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene!”