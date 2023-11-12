Polis, feci kazanın detaylarını açıkladı... Polis, feci kazanın detaylarını açıkladı...

Bakanlar Kurulu, 8 Ağustos tarihinde atanan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Ecevit Alper’in görevden alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Alper’in yerine Mehmet Darbaz atandı.