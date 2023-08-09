Buna göre, Bakanlar Kurulu, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, isimleri belirtilen kişilerin iki yıl süreyle İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda görev yapmak üzere atanmalarına karar verdi.
9 kişilik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“1. Ecevit Alper (Başkan)
2. Metin Gökalp (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
3. Tuğşad Tülbentçi (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)
4. Fadıl Keleş (Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi)
5. Arslan Bıçaklı (Türk-Sen Sendikası Temsilcisi)
6. Yakup Özdemir Latifoğlu (Hür-İş Federasyonu Temsilcisi)
7. Ahmet Serdaroğlu (Hür İş Federasyonu Temsilcisi)
8. Özgün Kutalmış (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi)
9. Ahmet Ogan (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi)”