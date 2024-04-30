Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, İhtiyat Sandığı'ndaki birikimlerinin faiz oranlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Arslan Bıçaklı, işçilerin İhtiyat Sandığı'ndaki birikimlerine uygulanan faiz oranlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun onayı ile, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 30 dan, yüzde 38’e 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yüzde 41 e ve son olarak 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise yüzde 48 faiz oranı uygulanacağını açıkladı.

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Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanların birikimlerini Enflasyondan korumak için TÜRK-SEN olarak bu konuların takipçisi olacağımızı bir kez daha herkesin bilmesini isteriz.”