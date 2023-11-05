28 Yaşındaki genç, Ercan'da uyuşturucu ile yakalandı... 28 Yaşındaki genç, Ercan'da uyuşturucu ile yakalandı...

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.