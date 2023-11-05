Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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