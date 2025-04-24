22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında hem Pizza Pizza şubelerinde hem de İkas Süpermarket'in özel olarak hazırladığı alanlarda çocuklar doyasıya eğlendi.

Halka açık alanlarda kurulan rengarenk şişme oyun parkları, miniklerin enerjilerini atabileceği eğlenceli bir dünya yarattı. Mini disko alanında müzik eşliğinde dans eden çocuklar, animatörlerin sunduğu birbirinden keyifli oyunlarla kahkahalara boğuldu. Palyaçoların eşlik ettiği tren gezintisi ise çocuklara farklı bir heyecan yaşattı. Yüz boyama etkinliklerinde hayal güçlerini konuşturan minikler, rengarenk fırçalarla sevdikleri kahramanlara dönüştü.

İkas Süpermarket ve Pizza Pizza yetkilileri gerçekleştirdikleri bu anlamlı iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi."23 Nisan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme bizler için en değerli hediye. İkas Süpermarket ve Pizza Pizza olarak, bu özel günde minik kalplere dokunmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerine yer verildi.

İki gün boyunca süren etkinliklerde çocuklara çeşitli ikramlar sunulurken,Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği bu coşkulu bayram kutlaması, İkas Süpermarket ve Pizza Pizza'nın çocuklara verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Bu özel etkinlik, miniklerin bayram sevincini katlayarak unutulmaz anılar biriktirmelerini sağladı.