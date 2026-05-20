Ziyaret, iki okul arasında yürütülen “Uluslararası Kardeş Okul Projesi” kapsamında gerçekleşti.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, eğitim alanında iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu tür projelerin iki ülke arasında kardeşlik köprüsü kurulmasına vesile olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin halkın iradesinin hayat bulduğu yer olduğunu belirten Öztürkler, yeni Meclis yerleşkesine taşındıklarını ve yasama–yürütme faaliyetlerini burada sürdürdüklerini ifade etti.

20 Temmuz’da açılışı yapılacak Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Öztürkler, bu yapıların Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına armağanı olduğunu vurguladı.

Kardeş okul bağlantılarının eğitimde karşılıklı ilişkiler açısından değer taşıdığını söyleyen Öztürkler, KKTC ve Türkiye vatandaşlarının karşılıklı eğitim imkânlarının kültürlerin kopmaması adına önemini dile getirdi.

“Bu topraklar kolayına vatan olmamıştır” diyen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının 1960’lı yıllarda kimliğini ve Türklüğünü korumak için verdiği mücadeleyi anlattı.

Gençlerin doğru bilgiyi doğru şekilde aktarmasının önemine işaret eden Öztürkler, eğitimde deneyerek ve yaşayarak öğrenmenin değerini vurguladı.

Öztürkler, şu anda bulundukları uluslararası toplantı salonunun dijital imkânlarla donatıldığını ve ilk kez Türk Devletleri Kadınlar Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

KKTC’nin haksız izolasyonlar altında olduğunu belirten Öztürkler, gençlerin spor ve sanat alanında uluslararası temsiliyet sorunları yaşadığını, bu sıkıntıların Türkiye’nin desteğiyle aşılmaya çalışıldığını söyledi.

Temsiliyetin önemine dikkat çeken Öztürkler, “İlla en iyisi olmak gerekmez, önemli olan bayrağını ve kimliğini temsil edebilmektir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, hem Kıbrıs Türk gençlerinin hem de Türkiye Cumhuriyeti gençliğinin başarıyla yoluna devam edeceğini vurguladı.

Polatpaşa Lisesi ve Üsküdar Validebağ Fen Lisesi yöneticileri de proje ve ortak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuk heyet Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.