Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 20.00 ile 24.00 arasında gerçekleştirilen denetimlerde Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği denetimlerde 1.825 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 357 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 77 araç trafikten men edildi.

İskele’de ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirildi. Kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen içeride tespit edilen 24 kişiye idari para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında, kaldığı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile eski eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş ve sütun bulunan bir kişi de tutuklandı.

İskele’de trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 1.110 sürücü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 222 sürücü rapor edilirken, 54 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.