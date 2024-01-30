Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

30.01.2024 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Balıkesir - Ercan Anayolu’nun 6-7 km'leri üzerinde, Celil KOL (E-27) yönetimindeki ZUB 607 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru ters istikamette dikkatsizce seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Abdullah KAYA (E-26) yönetimindeki MC 181 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Çapmanın etkisiyle sağ şeride savrulan ZUB 607 plakalı araç, o esnada sağ şerit içerisinde ilerleyen Zhanat YELEUOV (E-43) yönetimindeki RT 752 plakalı aracın ön kısmına da sağ yan kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Celil KOL ve Abdullah KAYA, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Yayaya çarptı!

Dün saat 19:20 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Mehmet Ali ÖZKAN (E-46) yönetimindeki NZ 307 plakalı vito araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak yürüyen Mustafa Kadir ÇELİK (E-20)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Mustafa Kadir ÇELİK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.