Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden verilen bilgiye göre, birlik binasında gerçekleşen kabulde, yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar ile geleceğe yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunularak, belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, birliğin yürüttüğü çalışmalar ve Güzelyurt Belediyesi'nin devam eden projeleri hakkında Fatma Şahin'e bilgi verdi. Özçınar, özellikle bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle gerçekleştirilebilecek çalışmalar üzerinde durdu.

Görüşme, iki belediye arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin somut adımlarla ilerletilmesi yönündeki iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.