Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin varoluşunu ve geleceğini teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz."