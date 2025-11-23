22 Kasım 2025’te saat 22.30 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 6–7’nci kilometreleri arasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Y.A.E.A.J (25), 54 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HJ 635 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek, aynı yönde ilerleyen R.E'nin (28) kullandığı JY 866 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde seyreden S.K'nin (21) yönetimindeki FF 232 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarparak durdu.

Kazada yaralanan R.E Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi ve taburcu edildi.

Alkollü sürücü Y.A.E.A.Jhakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Gemikonağı’nda Park Halindeki Araca Çarptı

23 Kasım 2025 saat 03.00 sıralarında Gemikonağı Ecevit Caddesi’nde bir diğer alkollü sürücü kazaya neden oldu.

B.E (21), 237 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki DM 511 plakalı araçla kuzey istikametine doğru hareket etmek isterken, yol kenarında park halinde bulunan M.S(28) ait KU 119 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

B.E hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.