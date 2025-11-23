Halkımızın huzur ve güvenliği için, ülkemiz genelinde dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Genel Müdürlüğü, özellikle gençlerimizi tehdit eden “Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddeler” ile daha etkin şekilde mücadele etmek maksadıyla, ülkemiz genelinde yürüttüğü çalışmalarını genişleterek, #UYUŞTURUCU MADDE TEST CİHAZLARINI ilk defa dün gece ülkemiz genelindeki asayiş ve trafik denetimlerinde kullanmaya başladı.

#Uyuşturucu Madde Test Cihazları sayesinde; Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan şahıslar tespit edilebilecek ve trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesinde katkı sağlanacaktır. Söz konusu cihazlar, bundan sonraki asayiş ve trafik denetimlerinde de ülkemiz genelinde kullanılmaya devam edilecektir.

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, işçi lojmanları, kahvehaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edilmiştir.

#Asayiş Denetimleri Kapsamında;

• Ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 53 kişi,

• Kullanımlarındaki araçlarda yapılan aramalarda, tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 3 kişi ve

• Alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 2 kişi olmak üzere toplam 58 kişi tutuklanmıştır.

• Mekan kapatma saatine uymadıkları tespit edilen 2 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

#Trafik Denetimleri Kapsamında;

Toplam #6710araçsürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam #1480 araçsürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, #160araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

#RaporEdilen Trafik Suçları İse;

523’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

29’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

9’u sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

63’ü sigortasız araç kullanmak,

13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

92’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

159’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

54’ü muayenesiz araç kullanmak,

25’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,

3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

3’ü tehlikeli sürüş yapmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

506’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.