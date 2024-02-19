Meclis Genel Kurulu’nda ayrıca, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Değişiklik Yasa Tasarısı ile Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Her iki Yasa Tasarısı oy birliğiyle geçirildi.

Yasa tasarıları ve Meclis araştırması açılması önergelerinin görüşülüp oylanmasıyla Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul, çalışmalarına yarın yapılacak oturumla devam edecek.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Değişiklik Yasa Tasarısı

Genel Kurul’da Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Değişiklik Yasa Tasarısı ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu görüşüldü.

Tasarı üzerine söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, muhtarlarla ilgili hazırlanan söz konusu yasa tasarısının önemine dikkat çekerek, katkı paylarının yüzde 75’ten yüzde 95 çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu, ancak sıkıntılarının çözümünde yeterli olmadığını kaydetti.

Baybars, devam eden sıkıntılara değindiği konuşmasında, muhtarlara yönelik eğitimlerin verilmesi, seçilme kriterlerinin belirlenmesi, bilgisayar kullanımı gibi alanlarda desteklerin sağlanması gerektiğini belirtti.

Yasa tasarısına olumlu oy kullanacağını bildiren Baybars, buna ek olarak, muhtarların temel hizmetleri için birçok düzenlenmenin yapılması gerektiği görüşünü paylaştı.

Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Ardından Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarının görüşülmesi kapsamında, ilk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okundu. Raporda, söz konusu tasarının Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) ekonomik kriz ve sıkıntıların çözümüne yönelik hazırlandığı kaydedildi.

Barçın

Yasa tasarısına ilişkin söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, DAÜ’nün içinde bulunduğu mali duruma bir can suyu vermek adına CTP olarak da yasa tasarısı çalışmalarına sendika temsilcilerinin de görüşleri doğrultusunda, katkı koyduklarını kaydetti.

DAÜ’nün ilelebet yaşaması noktasında sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını söyleyen Barçın, DAÜ’yü siyaset üstü bir yer olarak gördüklerini vurguladı.

Barçın, söz konusu yasa tasarısının isminden kaynaklı yanlış anlaşılma olmaması açısından açıklama yaparak, söz konusu emeklilik tasarısının DAÜ’nün mali durumuna ilişkin olduğunu, diğer kamu hak ve menfaatlerine etki edecek bir içeriğe sahip olmadığını kaydetti.

Tasarının madde madde görüşülmesinin ardından, yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

İki Meclis araştırması önergesi kabul edildi

Tasarıların ardından, Meclis Araştırma Önergeleri görüşüldü. UBP ve CTP gruplarının birlikte sunduğu iki araştırma önergesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ilk olarak UBP Milletvekili Sunat Atun ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin grupları adına birlikte sunduğu “İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Araştırma önergesine ilişkin gerekçede, piyasadaki fiyat değişimlerinin tüketici fiyat endeksi sonuçlarına yansıtılmadığı yönündeki iddialara işaret edilerek, bu konuda bir araştırma komitesinin kurulması ve konunu bir an önce sonuçlandırılması gerekliliğine dikkat çekildi.

Önergenin mutabakatla sunulmasından dolayı önergeye ilişkin milletvekilleri söz almadı.

Yükseköğretim alanındaki faaliyetler Meclis Komitesi tarafından araştırılacak

Ardından CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile UBP Milletvekili Ahmet Savaşan’ın grupları adına birlikte sunduğu “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması Açılması Önergesi" görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Araştırma önergesi gerekçesinde, ülkede yükseköğretim alanında nitelik, öğrenci ve öğretim kalitesine ilişkin konuların kamuoyunda tartışıldığı kaydedilerek, bu durumun sosyo-ekonomik anlamda sıkıntılara neden olduğu belirtildi. Bu konuda araştırma yapılmasının elzem olduğu ifade edilen gerekçede, ilgili yasa ve kurumların gözden geçirilmesi ve uygun tedbirlerin alınması için girişimlerin başlatılmasının önemi vurgulandı.

Önergenin mutabakatla sunulmasından dolayı milletvekilleri önergeye ilişkin söz almadı.

Önergeler kapsamında, Meclis araştırması görevi; iç tüzüğün 114. maddesi gereği oluşturulacak ve üye sayısı Danışma Kurulu’nun önerisi üzerine, üyelikleri ise Başkanlık Divanı kararı ile Genel Kurulca belirlenecek özel bir komite tarafından yürütülecek.

Tasarı ve öneriler

Daha sonra komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın ikinci görüşmesinin oylaması yapılarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okundu.

Genel Kurul yarın çalışmalarına devam edecek

Araştırma önergelerinin kabulüyle, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü çalışmaları tamamlandı.

Genel Kurul, yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.