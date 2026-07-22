Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sürdürülebilir tarıma yönelik altyapı çalışmalarıyla kırsal bölgeler için projelerin görüşüldüğü kabulde, devam eden ve planlanan tarımsal çalışmalar, sürdürülebilir tarımı destekleyecek altyapı yatırımları ve kırsal bölgelerin kalkınmasına yardımcı olacak projeler konuşuldu.

Hüseyin Çavuş, tarım sektörünün kalkınmasında mühendisliğin önemli yeri bulunduğunu ifade ederek, bu alanda iş birliklerinin tarımsal gelişim için şart olduğunu belirtti.

Çavuş, kamu kurumlarıyla meslek örgütleri arasındaki istişarenin ortak hedeflere ulaşmada büyük önem taşıdığını da vurguladı.

-Ekinci

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ise, tarım ve doğal kaynaklarla ilgili yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Ekinci, ülke yararına olacak projelere teknik bilgi ve deneyimleriyle katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.