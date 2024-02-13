Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ekibi, 62 güney enleminden başlanan seyre ilişkin verilerin yer aldığı ilk rapordaki değerlendirmeleri açıkladı.

Buna göre, bilim insanlarının Güney Okyanusu'nda 68 güney enlemindeki Horseshoe Adası'na çevirdikleri rotaları üzerinde gözlemledikleri binlerce buzdağı, küresel iklim değişikliğinin etkilerini net biçimde ortaya koyuyor.

Türk bilim insanlarının kıtada yaptıkları çalışmalarda İHA ve uydu tabanlı ölçme yöntemleri de kullanıldı. Bu kapsamda kar ve buzul alanlarda önemli miktarda erime olduğu belirlendi. Bilim insanlarının bu yıl elde edeceği son verilerle netleşecek sonuçların, kıtanın geleceğine yönelik endişeleri artıracağı düşünülüyor.

Ekip, bu yıl yer ve uydu tabanlı yöntemlerden yararlanarak uzun dönem izlediği albedo, aerosoller ve su buharı gibi önemli atmosferik fiziksel parametreler arasındaki ilişki ve buzul alanlarda zamanla oluşan erimeler konusunda net sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Ekip, buzulların bu hızla erimeye devam etmesi halinde atmosfere daha fazla su buharı salımı ve sera gazı konsantrasyonlarının artmasıyla küresel iklim değişikliğinin hızlanmasının kaçınılmaz olmasından endişe ediyor.

"Daha önceki seferlerde hiç görmediğimiz kadar buzdağı gözlemledik"

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kaptan Doğaç Baybars Işıler, Antarktika King George Adası'na ulaşmadan buz dağlarını gözlemlemeye başladıklarını ve daha önceki seferlerde görmedikleri kadar buzdağı gördüklerini ifade etti.

Işıler, "Bu bizim için ilk etapta bir sinyaldi. Küresel iklim değişikliğinin Antarktika'daki etkileri hakkında aslında bize bir veri sunuyor." dedi.

King George Adası'ndan Horseshoe Adası'na seyir sırasında da her zamankinden fazla buzdağı olduğunu gördüklerini söyleyen Işıler, şu bilgileri verdi:

"Buz dağlarını gözlemlemek, küresel iklim değişikliğinin Antarktika'daki etkileri hakkında veri sunuyor. Bu gözlemler bizim daha Antarktika'ya ilk intikal sırasında tahminimizde olan şüphelerimizi aslında daha da doğrular vaziyette. Şunu çok net söyleyebiliriz ki bu sene daha önceki seferlere göre çok daha fazla buzdağını denizde görmüş olduk. Bu bize günün sonunda şunu açıklıyor; küresel iklim değişikliği her seferinde Antarktika'yı ve tabii ki de Arktik bölgeyi çok fazla etkiliyor."