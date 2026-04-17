Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuk heyecanı başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl kutsal topraklara gidecek 85 bine yakın hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri netleşti.

İlk kafile yarın Medine'ye, son kafile ise 22 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak.

Hacı adayları, 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak. Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşlama görevini tamamlayacak. Ardından Kabe’de tavaf ve say ibadetleri yapılacak.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 31 Mayıs'ta başlayacak. Kafilelerin dönüşü 25 Haziran'a kadar sürecek.