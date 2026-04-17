eteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölgede etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde yer yer kuvvetini artırmasının beklendiğini duyurdu.

17 Nisan 2026 tarihli meteorolojik değerlendirmeye göre, 18 Nisan saat 12.00’den başlayarak 19 Nisan saat 17.00’ye kadar sürecek periyotta yağışların özellikle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında lokal olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Yağış miktarının yer yer 21 ile 50 kg/m² arasında olabileceği kaydedildi.

Yetkililer, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı hem vatandaşların hem de ilgili kurumların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Dairesi, gelişmelerin yakından takip edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.