Kağıthane'de 1 Nisan 2022 günü 41 yaşındaki Burçak Şişman, evinin balkonundan düştü.

Ağaçlara çarparak zemine düşen Şişman, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"O ADAM" DEDİ

Uzun süre tedavi gören kadın, yoğun bakımdan çıktığında eşinin kendisini balkondan ittiğini ileri sürdü.

Yoğun bakım çıkışı "Aşağıya seni kim attı?" sorusuna Şişman, "O adam" diye yanıt verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eşini balkondan ittiği iddia edilen eş hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Olaydan 3 yıl sonra, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Şüpheli A.Ş. ise suçlamaları kabul etmeyerek Burçak Şişman'ın ailesinin baskısıyla kendisine iftira attığını ileri sürdü.

Zanlı, 15 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

EVDEN KAÇMIŞ, YARDIM İSTEMİŞ

Burçak Şişman'ın avukatı Batuhan Pınar, genç kadının belli bir süre komada kaldığını ancak komadan çıktıktan sonra hemen konuşamadığını dile getirdi.

Pınar, "Kendisi ifade vermeye başladıktan sonra bir şikayet oluşturuldu." diye konuştu.

Şişman'ın olaydan birkaç gün önce evden kaçtığını, komşusundan ve ailesinden yardım istediğini dile getiren Pınar, "Bu olayın failin iddia ettiği gibi bir intihar olmadığı yönünde açıkça belirtiler mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Davanın sürdüğünü belirten Pınar, "Artık sona gelindi. Failin cezalandırılması ümidiyle davayı yakından takit ediyoruz." dedi.