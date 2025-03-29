Alithia ve diğer gazetelere göre, Alex Pienkowski başkanlığındaki IMF heyeti denetleme sonrasında yaptığı sunumda, kamudaki maaş artışlarının enflasyona katkısının yüzde 2’nin üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

Mali politikanın, “Güvenin artırılması ve dayanıklılığın güçlendirilmesi amacıyla borcun GSYİH’nin yüzde 60’ının altına çekilmesi” üzerine odaklanması gerektiğine dikkat çekilen IMF heyeti raporunda, enflasyon riski yüksek olduğu için kamu maaşlarında öngörülmeyen artışlar da dahil, herhangi bir mali gevşemeden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda bankacılık sektörünün dayanıklı göründüğü ancak gayrimenkul sektörünün sıkı takibi de dahil sürekli teyakkuz gerektirdiği kaydedildi ve yatırımlara dayalı kalkınmanın desteklenmesinin şart olduğundan yargının verimliliğinin iyileştirilmesi istendi.

İstihdam politikalarının “beceri dengesizlikleriyle mücadele, kadınların daha yüksek oranda istihdamı ve gençler arası işsizliğin azaltılması” üzerine odaklanması gerektiğine işaret edilerek, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim taahhütlerinin yerine getirilmesi için enerji projelerindeki ana çalışma ve reformların hızlandırılması istendi.