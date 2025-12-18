Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra derneğe bağlı Genç GİKAD ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

GİKAD’ın yaptığı çalışmalarda kadın dayanışması, kadın girişimciliği ve görünürlüğünün artırıldığına işaret eden Nilden Bektaş Erhürman derneğin; çevre, çocuklar, gençler ve yaşlılarla ilgili konularda yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini vurguladı.

Yapılan çalışmalar ve ortaya konulan emeklerden dolayı GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak GİKAD ile işbirliği yapmak istediklerini kaydetti.

İçim Çağıner Kavuklu da görüşmede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığında ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı ile ortak projeler yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede, Nilden Bektaş Erhürman’a tescilli ilk el sanatı olan Lapta Hesap İşi desenlerinden tasarlanan Raşit Bağzıbağlı tasarımı ipek şal takdim edildi.